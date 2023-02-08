Кондиционер 82 | Монтаж и ремонт холодильного оборудования в Симферополе
Монтаж и ремонт холодильного оборудования в Симферополе
+7 (978) 068-88-35
zakaz@conditioner82.com
Заказать звонок
Заказать обратный звонок

    Наши услуги

    Как мы работаем?

    Шаг 1

    Оставляете заявку на расчет системы холодоснабжения на нашем сайте.

    Шаг 2

    В ходе расчета стоимости и определения условий монтажных работ осуществляется выезд на объект специалиста.

    Шаг 3

    Заказ передаётся на подбор и согласование холодильного оборудования..

    Шаг 4

    Выполнение монтажных и пуско-наладочных работ.

    Кондиционер 82 | Монтаж и ремонт холодильного оборудования в Симферополе

    Просто оставьте заявку,
    чтобы задать вопрос или получить помощь наших специалистов

      Продукция

      Холодильные шкафы
      Охлаждающие витрины и прилавки
      Сборные холодильные камеры
      Генераторы льда для мясного и рыбного производства.
      Камеры шоковой заморозки
      Чиллеры и охладители молока.
      Лабораторные термостаты
      Лабораторные морозильники
      Лиофильные сушки
      Среднетемпературные камеры
      Низкотемпературные камеры
      Холодильные сплит-системы

      ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

      Для корректного расчета мощности холодильного оборудования необходимо направить в наш адрес имеющийся проект, а при его отсутствии необходимые характеристики и планы помещений. Вы можете перезвонить нашим специалистам по тел. +7 (978) 068-88-35
      Для того чтобы смонтировать холодильную установку необходимо воспользоваться услугами профессиональных монтажных бригад нашей фирмы в Крыму. Оставить заявку на монтаж можно через окна обратной связи, наши менеджеры свяжутся с Вами оперативно.
      Да, для правильного подбора холодильного оборудования в Крыму необходимо выполнить проектные работы с расчетом мощности холодильных установок.

      Бесплатно подберем холодильное оборудование для объектов в Крыму

      Заказать звонок
      или позвонить +7 (978) 068-88-35

      Промышленный холод

      Во многих областях производства и торговли холодильное оборудование стало неотъемлемой частью. Оно применяется для длительного хранения продуктов, товаров на складах и больших торговых центрах, в технологии пищевого производства, промышленности. В промышленное холодильное оборудование входят системы, которые вырабатывают холод производительностью от 10 до 15 киловатт и выше. Они могут быстро и надолго создавать необходимую температуру.

      Основные параметры промышленных холодильников

      Промышленное холодильное оборудование изготавливается из качественных деталей, которые могут работать в тяжелых условиях. Как и другое холодильное оборудование, промышленная техника действует по принципу теплового насоса. Энергия тепла передается от системы теплоотдачи к приемнику. Конструкция и технические характеристики зависят от сферы использования и условий эксплуатации. В каждом случае есть нюансы.

      Оборудование может обеспечивать диапазон температур от -150 до +10 градусов. Энергия чаще всего передается из внешней среды к хладагенту. Данные вещества начинают кипеть уже при давлении в 1 атмосферу и при температуре, которая намного отличается наружного воздуха.

      Холодильные системы, используемые в промышленности, состоят из следующих элементов:

      1. Конденсатор.
      2. Испаритель.
      3. Перекачивающая система (компрессор).
      4. Вентилятор.
      5. Устройство регулировки скорости потока.
      6. Вентилятор.
      7. Холодильная камера.
      8. Клапаны: реверсивный и соленоидный.

      Конденсатор засасывает хладагент, нагревает его и повышает его давление. Далее хладагент попадает в блок компрессора, который сжимает его. Конденсатор охлаждает парообразный хладагент. За счет этого тепло передается во внешнюю среду. Испаритель выступает в роли элемента, по которому протекает хладагент в виде пара и охлаждаемая среда.

      Промышленные холодильные устройства используются для охлаждения большого объема: на овощных базах, в складских помещениях, морозильных туннелях. Например, его часто применяют на мясокомбинатах для переработки мяса, рыбы, в молочной промышленности.

      Классификация промышленных холодильных систем

      КомпрессорныеАбсорбционные
      Устройства выполнены в виде механизмов, конденсирующих пар. Они сжимают хладагент с помощью компрессорных блоков. Наиболее эффективными признаны такие вещества, как аммиак и фреон. Они быстро поглощают тепло.
      По виду компрессора холодильное      		Конденсируют хладагент в виде пара с использованием особого вещества, называемого абсорбентом. Из него испаряется рабочее вещество при нагревании под действием повышенного парциального давления.




      оборудование делится на:
      ОткрытыеПолугерметичныеГерметичныеНепрерывно действующиеС периодической работой

      Абсорбционные системы действуют с большим объемом воды, они тяжелее, больше по габаритным размерам. Из преимуществ данные агрегаты превосходят компрессорные холодильники, например, простой конструкцией, повышенной надежностью деталей, а также низкой шумностью и дешевыми источниками тепла.

      Объем потенциальных выбросов тепла определяется по мощности холодильников.

      Данная тепловая энергия может применяться:

      1. Выбрасываться во внешнюю среду с помощью наружного компрессора.
      2. Подается в заводские цеха, другие рабочие помещения. Тепло от холодильников экономит деньги на отопление.
      3. Рекуперация. Отданное тепло передается туда, где оно более востребовано.

      Торговое холодильное оборудование

      Чтобы сохранить пищевые продукты в кафе, столовых и магазинах, вместе с обычными холодильниками используют торговое холодильное оборудование. Оно служит для не длительного хранения продуктов и блюд, чтобы показать их покупателям во время продажи.

      Сборные холодильные камерыХолодильные шкафыОхлаждающие витрины и прилавки
      Используются для хранения замороженных и охлажденных продуктов. Они собраны из специальных теплоизолированных панелей, которые сделаны из металлических оцинкованных листов и изоляционных материалов. Дверь снабжают подогревом, чтобы она не примерзала.Служат для хранения охлажденных напитков и продуктов. Отличаются по числу полок, объему, наличием конвектора. Двери раздвижные или распашные. Может иметь систему автоматического оттаивания.Служат для хранения продуктов во время рабочей смены в торговом зале. Главное назначение – показ продуктов при продаже.

      Некоторые типы оборудования производят с учетом климатической зоны и температуры наружного воздуха. Для южных регионов холодильные системы снабжают более мощными компрессорами и конденсаторами, а также теплообменниками. Температура внутри объема холодильной системы зависит от типа оборудования, длительностью хранения продуктов и их ассортимента.

      Холодильное оборудование в торговле делится по температуре, создаваемой в охлаждаемом объеме.

      СреднетемпературноеДля охлажденных продуктов, плюсовая температура.
      НизкотемпературноеДля замороженных продуктов
      КомбинированноеМогут храниться как замороженные, так и охлажденные продукты

      В сборных камерах температура поддерживается от 0 до 2 градусов, в шкафах – от 1 до 3, в витринах 4-6, в прилавках 2-4. В камерах с низкими температурами охлаждение более мощное. В торговле чаще применяются компрессорные системы, но иногда и абсорбционные. В первом случае компрессоры устанавливают внутри корпуса, либо неподалеку от него.

      Холодильные системы для складов

      Такие склады применяются для длительного хранения скоропортящихся продуктов и лекарственных средств, а также при распределении их в розничную продажу, аптеки и предприятия общественного питания. Главным требованием является создание определенной температуры.

      В складских помещения используется главным образом централизованное охлаждение. В качестве хладагента вместо фреона больше применяются такие вещества, как углекислый газ, аммиак и пропиленгликоль.

      Холодильное оборудование в пищевой промышленности

      Больше всего в пищевом производстве применяют:

      1. Морозильные камеры для большого объема продукции.
      2. Генераторы льда для мясного и рыбного производства. Небольшой размер. Работают от выносного или встроенного агрегата.
      3. Камеры шоковой заморозки чаще применяются на крупных предприятиях.
      4. Чиллеры и охладители молока.

      Тяжелая и химическая промышленность

      Холодильные системы в данных областях должны удовлетворять особым требованиям санитарных норм, соответствовать технологии производства и технике безопасности. Они могут оснащаться специальной защитой от пожара или взрыва. Во влажных помещениях корпус делают водонепроницаемым.

      Узлы, расположенные в местах с высоким нагреванием, снабжают системой охлаждения. для пыльных помещений устраивают различные фильтры и вентиляцию.

      Часто встречающиеся холодильные агрегаты:

      • лабораторные термостаты;
      • промышленные охладители смазочных веществ;
      • лабораторные морозильники;
      • испытательные камеры;
      • криостаты;
      • лиофильные сушки;
      • каскадные холодильники.

      Преимущества и недостатки промышленных холодильных систем

      Какая выгодаВ чем проблемы
      Уменьшение расхода электроэнергии. Оборудование времени простоя.Для отдельных предприятий холодильные установки отличаются между собой. Поэтому возникают проблемы их встраивания в общую систему.
      Повышение надежности за счет снижения количества установок.Не всегда во время установки рассчитываются финансовые затраты. В результате эффективность может быть снижена.
      Нет необходимости в переустройстве трансформаторных подстанций из-за модернизации холодильного оборудования. Экономится много финансовых средств, которые можно вкладывать в производство.Сложный расчет мощности компрессоров, двигателей для оптимальной работы охлаждения.
      Выгода в благоприятном имидже будущих клиентов, которые заинтересованы в защите окружающей среды. Малый выброс углерода во внешнюю среду привлекает клиентов.

      Специалисты должны точно рассчитывать мощность оборудования и давления хладагента в трубопроводах для необходимой эффективности работы.

      Как выбрать

      Промышленное холодильное оборудование в плане выбора намного шире бытового. К нему относятся холодильные витрины, шкафы, лари, столы, сплит-системы. Однако, в бытовом оборудовании больше видов моделей, которые различаются внешне, техническими параметрами. Другое отличие промышленного оборудования – узкая специализация, повышенный срок службы. Профессиональные системы создаются для длительной работы при больших нагрузках. Они более удобны для обслуживания и ремонта.

      Холодильный шкаф или камераКомпрессор и хладагентОтличия по температурному режиму
      Сразу после распаковки шкаф можно использовать для хранения продуктов. Камеру необходимо собирать на месте из отдельных модулей. По объему она намного больше шкафа, и для нее можно оптимально подобрать холодильную систему в виде моноблока или сплит-системы необходимой мощности.Главное требование к хладагенту – экологическая чистота. Наиболее безопасными считаются такие вещества, как R134a и R404a. Хладагент выбирается производителем с учетом конструкции оборудования. Компрессор должен обладать следующими свойствами: Низкий шум. Достаточная мощность. Надежная работа.Холодильное оборудование может быть низкотемпературным и среднетемпературным. Низкотемпературное оборудование применяется для хранения замороженных фруктов, овощей, полуфабрикатов. Температура обеспечивается в диапазоне от 0 до -18 градусов. Среднетемпературное оборудование служит для кратковременного хранения продукции. Долго в нем можно хранить только продукты в герметичной упаковке. Температура поддерживается в пределах 0-10 градусов.

      Кроме того, существуют комбинированные системы:

      1. Шкафы могут поддерживать разную температуру по отдельным камерам.
      2. Холодильники с переходным режимом. Температура может быть от -5 до +5. Используются для свежих продуктов, мяса, рыбы, овощей.
      3. Винные шкафы поддерживают особый режим.

      Нюансы выбора

      Условия работы в промышленности и на пищевом производстве диктуют свои требования к работе холодильного оборудования. Хотя в быту популярны холодильники, у которых выступают ручки дверей, на промышленных образцах чаще делают утопленные ручки. Они не будут мешать работникам.

      При выборе оборудования важно учитывать наличие панели управления, индикаторов и других приборов. Чтобы не было простоя холодильников потребуется быстро выявлять причину неисправности и принимать меры к их устранению. Система автоматической диагностики будет хорошим дополнением. Эта функция более важна для промышленной системы, чем ненужные индикаторы незакрытой дверцы, USB-разъемы, встроенные часы.

      Кроме того, необходимо правильно размещать элементы холодильного агрегата. Чаще всего удобнее располагать их наверху. Так они меньше подвержены загрязнениям, удобнее в техническом обслуживании.

      Некоторые отечественные производители планируют выпуск холодильных шкафов, у которых основной агрегат будет расположен наверху в виде кассеты.

      Такая конструкция обладает рядом достоинств:

      1. Увеличение объема шкафа при тех же габаритных размерах.
      2. Удобнее обслуживать.
      3. Быстрая замена кассеты (не нужно менять весь шкаф, достаточно заменить холодильный узел).

      Для школьной столовой подойдут холодильники, у которых окрашенный металлический корпус. Но для полного цикла хранения сырья необходимы шкафы из нержавеющего металла. Поэтому перед выбором оборудования нужно внимательно изучить все его особенности.

      Компания «Кондиционер 82» работает более 8 лет, быстро установит холодильное оборудование в любом помещении. Для клиентов большой выбор моделей, профессиональная консультация менеджеров. Гарантия высокого качества и надежности. Обращайтесь по телефону +7(978)068-88-