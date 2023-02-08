Монтаж и ремонт холодильного оборудования в Симферополе

Наши услуги
Промышленный холод
Во многих областях производства и торговли холодильное оборудование стало неотъемлемой частью. Оно применяется для длительного хранения продуктов, товаров на складах и больших торговых центрах, в технологии пищевого производства, промышленности. В промышленное холодильное оборудование входят системы, которые вырабатывают холод производительностью от 10 до 15 киловатт и выше. Они могут быстро и надолго создавать необходимую температуру.
Основные параметры промышленных холодильников
Промышленное холодильное оборудование изготавливается из качественных деталей, которые могут работать в тяжелых условиях. Как и другое холодильное оборудование, промышленная техника действует по принципу теплового насоса. Энергия тепла передается от системы теплоотдачи к приемнику. Конструкция и технические характеристики зависят от сферы использования и условий эксплуатации. В каждом случае есть нюансы.
Оборудование может обеспечивать диапазон температур от -150 до +10 градусов. Энергия чаще всего передается из внешней среды к хладагенту. Данные вещества начинают кипеть уже при давлении в 1 атмосферу и при температуре, которая намного отличается наружного воздуха.
Холодильные системы, используемые в промышленности, состоят из следующих элементов:
- Конденсатор.
- Испаритель.
- Перекачивающая система (компрессор).
- Вентилятор.
- Устройство регулировки скорости потока.
- Вентилятор.
- Холодильная камера.
- Клапаны: реверсивный и соленоидный.
Конденсатор засасывает хладагент, нагревает его и повышает его давление. Далее хладагент попадает в блок компрессора, который сжимает его. Конденсатор охлаждает парообразный хладагент. За счет этого тепло передается во внешнюю среду. Испаритель выступает в роли элемента, по которому протекает хладагент в виде пара и охлаждаемая среда.
Промышленные холодильные устройства используются для охлаждения большого объема: на овощных базах, в складских помещениях, морозильных туннелях. Например, его часто применяют на мясокомбинатах для переработки мяса, рыбы, в молочной промышленности.
Классификация промышленных холодильных систем
|Компрессорные
|Абсорбционные
|Устройства выполнены в виде механизмов, конденсирующих пар. Они сжимают хладагент с помощью компрессорных блоков. Наиболее эффективными признаны такие вещества, как аммиак и фреон. Они быстро поглощают тепло.
По виду компрессора холодильное
|Конденсируют хладагент в виде пара с использованием особого вещества, называемого абсорбентом. Из него испаряется рабочее вещество при нагревании под действием повышенного парциального давления.
оборудование делится на:
|Открытые
|Полугерметичные
|Герметичные
|Непрерывно действующие
|С периодической работой
Абсорбционные системы действуют с большим объемом воды, они тяжелее, больше по габаритным размерам. Из преимуществ данные агрегаты превосходят компрессорные холодильники, например, простой конструкцией, повышенной надежностью деталей, а также низкой шумностью и дешевыми источниками тепла.
Объем потенциальных выбросов тепла определяется по мощности холодильников.
Данная тепловая энергия может применяться:
- Выбрасываться во внешнюю среду с помощью наружного компрессора.
- Подается в заводские цеха, другие рабочие помещения. Тепло от холодильников экономит деньги на отопление.
- Рекуперация. Отданное тепло передается туда, где оно более востребовано.
Торговое холодильное оборудование
Чтобы сохранить пищевые продукты в кафе, столовых и магазинах, вместе с обычными холодильниками используют торговое холодильное оборудование. Оно служит для не длительного хранения продуктов и блюд, чтобы показать их покупателям во время продажи.
|Сборные холодильные камеры
|Холодильные шкафы
|Охлаждающие витрины и прилавки
|Используются для хранения замороженных и охлажденных продуктов. Они собраны из специальных теплоизолированных панелей, которые сделаны из металлических оцинкованных листов и изоляционных материалов. Дверь снабжают подогревом, чтобы она не примерзала.
|Служат для хранения охлажденных напитков и продуктов. Отличаются по числу полок, объему, наличием конвектора. Двери раздвижные или распашные. Может иметь систему автоматического оттаивания.
|Служат для хранения продуктов во время рабочей смены в торговом зале. Главное назначение – показ продуктов при продаже.
Некоторые типы оборудования производят с учетом климатической зоны и температуры наружного воздуха. Для южных регионов холодильные системы снабжают более мощными компрессорами и конденсаторами, а также теплообменниками. Температура внутри объема холодильной системы зависит от типа оборудования, длительностью хранения продуктов и их ассортимента.
Холодильное оборудование в торговле делится по температуре, создаваемой в охлаждаемом объеме.
|Среднетемпературное
|Для охлажденных продуктов, плюсовая температура.
|Низкотемпературное
|Для замороженных продуктов
|Комбинированное
|Могут храниться как замороженные, так и охлажденные продукты
В сборных камерах температура поддерживается от 0 до 2 градусов, в шкафах – от 1 до 3, в витринах 4-6, в прилавках 2-4. В камерах с низкими температурами охлаждение более мощное. В торговле чаще применяются компрессорные системы, но иногда и абсорбционные. В первом случае компрессоры устанавливают внутри корпуса, либо неподалеку от него.
Холодильные системы для складов
Такие склады применяются для длительного хранения скоропортящихся продуктов и лекарственных средств, а также при распределении их в розничную продажу, аптеки и предприятия общественного питания. Главным требованием является создание определенной температуры.
В складских помещения используется главным образом централизованное охлаждение. В качестве хладагента вместо фреона больше применяются такие вещества, как углекислый газ, аммиак и пропиленгликоль.
Холодильное оборудование в пищевой промышленности
Больше всего в пищевом производстве применяют:
- Морозильные камеры для большого объема продукции.
- Генераторы льда для мясного и рыбного производства. Небольшой размер. Работают от выносного или встроенного агрегата.
- Камеры шоковой заморозки чаще применяются на крупных предприятиях.
- Чиллеры и охладители молока.
Тяжелая и химическая промышленность
Холодильные системы в данных областях должны удовлетворять особым требованиям санитарных норм, соответствовать технологии производства и технике безопасности. Они могут оснащаться специальной защитой от пожара или взрыва. Во влажных помещениях корпус делают водонепроницаемым.
Узлы, расположенные в местах с высоким нагреванием, снабжают системой охлаждения. для пыльных помещений устраивают различные фильтры и вентиляцию.
Часто встречающиеся холодильные агрегаты:
- лабораторные термостаты;
- промышленные охладители смазочных веществ;
- лабораторные морозильники;
- испытательные камеры;
- криостаты;
- лиофильные сушки;
- каскадные холодильники.
Преимущества и недостатки промышленных холодильных систем
|Какая выгода
|В чем проблемы
|Уменьшение расхода электроэнергии. Оборудование времени простоя.
|Для отдельных предприятий холодильные установки отличаются между собой. Поэтому возникают проблемы их встраивания в общую систему.
|Повышение надежности за счет снижения количества установок.
|Не всегда во время установки рассчитываются финансовые затраты. В результате эффективность может быть снижена.
|Нет необходимости в переустройстве трансформаторных подстанций из-за модернизации холодильного оборудования. Экономится много финансовых средств, которые можно вкладывать в производство.
|Сложный расчет мощности компрессоров, двигателей для оптимальной работы охлаждения.
|Выгода в благоприятном имидже будущих клиентов, которые заинтересованы в защите окружающей среды. Малый выброс углерода во внешнюю среду привлекает клиентов.
Специалисты должны точно рассчитывать мощность оборудования и давления хладагента в трубопроводах для необходимой эффективности работы.
Как выбрать
Промышленное холодильное оборудование в плане выбора намного шире бытового. К нему относятся холодильные витрины, шкафы, лари, столы, сплит-системы. Однако, в бытовом оборудовании больше видов моделей, которые различаются внешне, техническими параметрами. Другое отличие промышленного оборудования – узкая специализация, повышенный срок службы. Профессиональные системы создаются для длительной работы при больших нагрузках. Они более удобны для обслуживания и ремонта.
|Холодильный шкаф или камера
|Компрессор и хладагент
|Отличия по температурному режиму
|Сразу после распаковки шкаф можно использовать для хранения продуктов. Камеру необходимо собирать на месте из отдельных модулей. По объему она намного больше шкафа, и для нее можно оптимально подобрать холодильную систему в виде моноблока или сплит-системы необходимой мощности.
|Главное требование к хладагенту – экологическая чистота. Наиболее безопасными считаются такие вещества, как R134a и R404a. Хладагент выбирается производителем с учетом конструкции оборудования. Компрессор должен обладать следующими свойствами: Низкий шум. Достаточная мощность. Надежная работа.
|Холодильное оборудование может быть низкотемпературным и среднетемпературным. Низкотемпературное оборудование применяется для хранения замороженных фруктов, овощей, полуфабрикатов. Температура обеспечивается в диапазоне от 0 до -18 градусов. Среднетемпературное оборудование служит для кратковременного хранения продукции. Долго в нем можно хранить только продукты в герметичной упаковке. Температура поддерживается в пределах 0-10 градусов.
Кроме того, существуют комбинированные системы:
- Шкафы могут поддерживать разную температуру по отдельным камерам.
- Холодильники с переходным режимом. Температура может быть от -5 до +5. Используются для свежих продуктов, мяса, рыбы, овощей.
- Винные шкафы поддерживают особый режим.
Нюансы выбора
Условия работы в промышленности и на пищевом производстве диктуют свои требования к работе холодильного оборудования. Хотя в быту популярны холодильники, у которых выступают ручки дверей, на промышленных образцах чаще делают утопленные ручки. Они не будут мешать работникам.
При выборе оборудования важно учитывать наличие панели управления, индикаторов и других приборов. Чтобы не было простоя холодильников потребуется быстро выявлять причину неисправности и принимать меры к их устранению. Система автоматической диагностики будет хорошим дополнением. Эта функция более важна для промышленной системы, чем ненужные индикаторы незакрытой дверцы, USB-разъемы, встроенные часы.
Кроме того, необходимо правильно размещать элементы холодильного агрегата. Чаще всего удобнее располагать их наверху. Так они меньше подвержены загрязнениям, удобнее в техническом обслуживании.
Некоторые отечественные производители планируют выпуск холодильных шкафов, у которых основной агрегат будет расположен наверху в виде кассеты.
Такая конструкция обладает рядом достоинств:
- Увеличение объема шкафа при тех же габаритных размерах.
- Удобнее обслуживать.
- Быстрая замена кассеты (не нужно менять весь шкаф, достаточно заменить холодильный узел).
Для школьной столовой подойдут холодильники, у которых окрашенный металлический корпус. Но для полного цикла хранения сырья необходимы шкафы из нержавеющего металла. Поэтому перед выбором оборудования нужно внимательно изучить все его особенности.
Компания «Кондиционер 82» работает более 8 лет, быстро установит холодильное оборудование в любом помещении. Для клиентов большой выбор моделей, профессиональная консультация менеджеров. Гарантия высокого качества и надежности.