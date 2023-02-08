Монтаж и ремонт холодильного оборудования в Симферополе

Во многих областях производства и торговли холодильное оборудование стало неотъемлемой частью. Оно применяется для длительного хранения продуктов, товаров на складах и больших торговых центрах, в технологии пищевого производства, промышленности. В промышленное холодильное оборудование входят системы, которые вырабатывают холод производительностью от 10 до 15 киловатт и выше. Они могут быстро и надолго создавать необходимую температуру.

Основные параметры промышленных холодильников

Промышленное холодильное оборудование изготавливается из качественных деталей, которые могут работать в тяжелых условиях. Как и другое холодильное оборудование, промышленная техника действует по принципу теплового насоса. Энергия тепла передается от системы теплоотдачи к приемнику. Конструкция и технические характеристики зависят от сферы использования и условий эксплуатации. В каждом случае есть нюансы.

Оборудование может обеспечивать диапазон температур от -150 до +10 градусов. Энергия чаще всего передается из внешней среды к хладагенту. Данные вещества начинают кипеть уже при давлении в 1 атмосферу и при температуре, которая намного отличается наружного воздуха.

Холодильные системы, используемые в промышленности, состоят из следующих элементов:

Конденсатор. Испаритель. Перекачивающая система (компрессор). Вентилятор. Устройство регулировки скорости потока. Вентилятор. Холодильная камера. Клапаны: реверсивный и соленоидный.

Конденсатор засасывает хладагент, нагревает его и повышает его давление. Далее хладагент попадает в блок компрессора, который сжимает его. Конденсатор охлаждает парообразный хладагент. За счет этого тепло передается во внешнюю среду. Испаритель выступает в роли элемента, по которому протекает хладагент в виде пара и охлаждаемая среда.

Промышленные холодильные устройства используются для охлаждения большого объема: на овощных базах, в складских помещениях, морозильных туннелях. Например, его часто применяют на мясокомбинатах для переработки мяса, рыбы, в молочной промышленности.

Классификация промышленных холодильных систем

Компрессорные Абсорбционные Устройства выполнены в виде механизмов, конденсирующих пар. Они сжимают хладагент с помощью компрессорных блоков. Наиболее эффективными признаны такие вещества, как аммиак и фреон. Они быстро поглощают тепло.

По виду компрессора холодильное Конденсируют хладагент в виде пара с использованием особого вещества, называемого абсорбентом. Из него испаряется рабочее вещество при нагревании под действием повышенного парциального давления.









оборудование делится на:



Открытые Полугерметичные Герметичные Непрерывно действующие С периодической работой

Абсорбционные системы действуют с большим объемом воды, они тяжелее, больше по габаритным размерам. Из преимуществ данные агрегаты превосходят компрессорные холодильники, например, простой конструкцией, повышенной надежностью деталей, а также низкой шумностью и дешевыми источниками тепла.

Объем потенциальных выбросов тепла определяется по мощности холодильников.

Данная тепловая энергия может применяться:

Выбрасываться во внешнюю среду с помощью наружного компрессора. Подается в заводские цеха, другие рабочие помещения. Тепло от холодильников экономит деньги на отопление. Рекуперация. Отданное тепло передается туда, где оно более востребовано.

Торговое холодильное оборудование

Чтобы сохранить пищевые продукты в кафе, столовых и магазинах, вместе с обычными холодильниками используют торговое холодильное оборудование. Оно служит для не длительного хранения продуктов и блюд, чтобы показать их покупателям во время продажи.

Сборные холодильные камеры Холодильные шкафы Охлаждающие витрины и прилавки Используются для хранения замороженных и охлажденных продуктов. Они собраны из специальных теплоизолированных панелей, которые сделаны из металлических оцинкованных листов и изоляционных материалов. Дверь снабжают подогревом, чтобы она не примерзала. Служат для хранения охлажденных напитков и продуктов. Отличаются по числу полок, объему, наличием конвектора. Двери раздвижные или распашные. Может иметь систему автоматического оттаивания. Служат для хранения продуктов во время рабочей смены в торговом зале. Главное назначение – показ продуктов при продаже.

Некоторые типы оборудования производят с учетом климатической зоны и температуры наружного воздуха. Для южных регионов холодильные системы снабжают более мощными компрессорами и конденсаторами, а также теплообменниками. Температура внутри объема холодильной системы зависит от типа оборудования, длительностью хранения продуктов и их ассортимента.

Холодильное оборудование в торговле делится по температуре, создаваемой в охлаждаемом объеме.

Среднетемпературное Для охлажденных продуктов, плюсовая температура. Низкотемпературное Для замороженных продуктов Комбинированное Могут храниться как замороженные, так и охлажденные продукты

В сборных камерах температура поддерживается от 0 до 2 градусов, в шкафах – от 1 до 3, в витринах 4-6, в прилавках 2-4. В камерах с низкими температурами охлаждение более мощное. В торговле чаще применяются компрессорные системы, но иногда и абсорбционные. В первом случае компрессоры устанавливают внутри корпуса, либо неподалеку от него.

Холодильные системы для складов

Такие склады применяются для длительного хранения скоропортящихся продуктов и лекарственных средств, а также при распределении их в розничную продажу, аптеки и предприятия общественного питания. Главным требованием является создание определенной температуры.

В складских помещения используется главным образом централизованное охлаждение. В качестве хладагента вместо фреона больше применяются такие вещества, как углекислый газ, аммиак и пропиленгликоль.

Холодильное оборудование в пищевой промышленности

Больше всего в пищевом производстве применяют:

Морозильные камеры для большого объема продукции. Генераторы льда для мясного и рыбного производства. Небольшой размер. Работают от выносного или встроенного агрегата. Камеры шоковой заморозки чаще применяются на крупных предприятиях. Чиллеры и охладители молока.

Тяжелая и химическая промышленность

Холодильные системы в данных областях должны удовлетворять особым требованиям санитарных норм, соответствовать технологии производства и технике безопасности. Они могут оснащаться специальной защитой от пожара или взрыва. Во влажных помещениях корпус делают водонепроницаемым.

Узлы, расположенные в местах с высоким нагреванием, снабжают системой охлаждения. для пыльных помещений устраивают различные фильтры и вентиляцию.

Часто встречающиеся холодильные агрегаты:

лабораторные термостаты;

промышленные охладители смазочных веществ;

лабораторные морозильники;

испытательные камеры;

криостаты;

лиофильные сушки;

каскадные холодильники.

Преимущества и недостатки промышленных холодильных систем

Какая выгода В чем проблемы Уменьшение расхода электроэнергии. Оборудование времени простоя. Для отдельных предприятий холодильные установки отличаются между собой. Поэтому возникают проблемы их встраивания в общую систему. Повышение надежности за счет снижения количества установок. Не всегда во время установки рассчитываются финансовые затраты. В результате эффективность может быть снижена. Нет необходимости в переустройстве трансформаторных подстанций из-за модернизации холодильного оборудования. Экономится много финансовых средств, которые можно вкладывать в производство. Сложный расчет мощности компрессоров, двигателей для оптимальной работы охлаждения. Выгода в благоприятном имидже будущих клиентов, которые заинтересованы в защите окружающей среды. Малый выброс углерода во внешнюю среду привлекает клиентов.



Специалисты должны точно рассчитывать мощность оборудования и давления хладагента в трубопроводах для необходимой эффективности работы.

Как выбрать

Промышленное холодильное оборудование в плане выбора намного шире бытового. К нему относятся холодильные витрины, шкафы, лари, столы, сплит-системы. Однако, в бытовом оборудовании больше видов моделей, которые различаются внешне, техническими параметрами. Другое отличие промышленного оборудования – узкая специализация, повышенный срок службы. Профессиональные системы создаются для длительной работы при больших нагрузках. Они более удобны для обслуживания и ремонта.

Холодильный шкаф или камера Компрессор и хладагент Отличия по температурному режиму Сразу после распаковки шкаф можно использовать для хранения продуктов. Камеру необходимо собирать на месте из отдельных модулей. По объему она намного больше шкафа, и для нее можно оптимально подобрать холодильную систему в виде моноблока или сплит-системы необходимой мощности. Главное требование к хладагенту – экологическая чистота. Наиболее безопасными считаются такие вещества, как R134a и R404a. Хладагент выбирается производителем с учетом конструкции оборудования. Компрессор должен обладать следующими свойствами: Низкий шум. Достаточная мощность. Надежная работа. Холодильное оборудование может быть низкотемпературным и среднетемпературным. Низкотемпературное оборудование применяется для хранения замороженных фруктов, овощей, полуфабрикатов. Температура обеспечивается в диапазоне от 0 до -18 градусов. Среднетемпературное оборудование служит для кратковременного хранения продукции. Долго в нем можно хранить только продукты в герметичной упаковке. Температура поддерживается в пределах 0-10 градусов.

Кроме того, существуют комбинированные системы:

Шкафы могут поддерживать разную температуру по отдельным камерам. Холодильники с переходным режимом. Температура может быть от -5 до +5. Используются для свежих продуктов, мяса, рыбы, овощей. Винные шкафы поддерживают особый режим.

Нюансы выбора

Условия работы в промышленности и на пищевом производстве диктуют свои требования к работе холодильного оборудования. Хотя в быту популярны холодильники, у которых выступают ручки дверей, на промышленных образцах чаще делают утопленные ручки. Они не будут мешать работникам.

При выборе оборудования важно учитывать наличие панели управления, индикаторов и других приборов. Чтобы не было простоя холодильников потребуется быстро выявлять причину неисправности и принимать меры к их устранению. Система автоматической диагностики будет хорошим дополнением. Эта функция более важна для промышленной системы, чем ненужные индикаторы незакрытой дверцы, USB-разъемы, встроенные часы.

Кроме того, необходимо правильно размещать элементы холодильного агрегата. Чаще всего удобнее располагать их наверху. Так они меньше подвержены загрязнениям, удобнее в техническом обслуживании.

Некоторые отечественные производители планируют выпуск холодильных шкафов, у которых основной агрегат будет расположен наверху в виде кассеты.

Такая конструкция обладает рядом достоинств:

Увеличение объема шкафа при тех же габаритных размерах. Удобнее обслуживать. Быстрая замена кассеты (не нужно менять весь шкаф, достаточно заменить холодильный узел).

Для школьной столовой подойдут холодильники, у которых окрашенный металлический корпус. Но для полного цикла хранения сырья необходимы шкафы из нержавеющего металла. Поэтому перед выбором оборудования нужно внимательно изучить все его особенности.

