Монтаж систем вентиляции под ключ в Крыму.

Комфорт в помещении (офисном или жилом – это не имеет значения) во многом зависит не от наличия роскошных деталей или стиля интерьера, а от микроклимата. Лучше позаботиться об этом еще на этапе строительства, однако наши специалисты могут найти решение для любой ситуации. А относительно эффективной организации наиболее комфортных условий в помещении, то лидирует приточная вентиляция, о которой Вы больше узнаете дальше.

Особенности системы

Вентиляционная система приточного типа является высокоэффективным оснащением помещения или здания. Основная функция такой системы состоит в обеспечении доступа притока воздуха с определенными характеристиками – это влажность, температура и состав. Данная коммуникация является инженерной системой, поэтому при ее составлении и непосредственно сооружении должны учитываться конкретные требования и нормы.

Система приточной вентиляции – это сложная структура, которая состоит из множества компонентов, поэтому подобная работа должна быть выполнена опытными специалистами. Если говорить о составляющих коммуникации более подробно, то отметить стоит следующее:

Вентилятор – это главный компонент, отвечающий за обеспечение притока и циркуляции воздушной массы; Воздухоотводы – это часть системы, по которой перемещается воздух; Калорифер – это нагревательное устройство, обеспечивающий необходимый уровень подогрева воздуха, на что влияет назначение помещения; Решетка воздухозаборника – это своеобразный фильтр, который эффективно задерживает мусор и различные механические частицы, что могут попасть в систему извне; Воздушный клапан – это специальный элемент, который защитит помещение от попадания холодного воздуха снаружи во время отключения воздуха; Фильтр – это обязательный элемент, которые очищает воздух от различных примесей, чтобы пользователи могли вдыхать здоровый воздух; Блок управления – это элемент, который обеспечивает не только управление устройствами, но и постоянный мониторинг; Шумоизоляция – это не обязательный компонент, но необходимый для снижения шума при работе системы.

Стоит отметить, что нагревательный элемент может быть разного вида. В основном используются электрические или водяные калориферы. Второй вид нагревательного устройства чаще всего используется в качестве воздухонагревателя для помещений значительной площади, так как расходы такого агрегата ниже.

Также стоит отметить, что элементы воздуховода могут быть изготовлены из металла или пластика. Металлические воздуховоды – это стандартизированные изделия, характеризующиеся высокой прочностью, пожаробезопасностью и долговечностью, однако их стоимость довольно высока, а сама конструкция отличается большим весом. Относительно пластиковых воздуховодов, то они более дешевые, легкие, позволяют обеспечить абсолютную герметичность, а также они имеют удовлетворительную прочность и высокую эластичность. Однако стоит помнить, что пластик горюч и не способен выдержать существенные механические нагрузки.

Работа такой системы связана с движением двух потоков воздуха. Первый – это приток, то есть воздух, который принудительной закачивается в систему снаружи, очищается от возможных примесей и поступает в помещения. А второй называется оттоком, то есть это воздушная масса, которая выкачивается и выводится из помещения. При этом циркуляция этих потоков происходит одновременно и никак не зависит друг от друга.

Алгоритм монтажа приточной системы вентиляции

Подобную вентиляцию, как правило, устанавливают в больших помещениях или зданиях, а планируется такое оснащение еще на этапе строительства или капитальной реконструкции. Если описывать алгоритм организации системы данного типа вентиляции, то выделить можно пять основных этапов:

Работа над проектом – обязательно учитываются назначение сооружения/помещения и нормы, указанные в СНиП. Кроме этого, компания-исполнитель должна учесть пожелания и требования клиента; Подготовка необходимых материалов и предварительная сборка элементов системы (в частности воздуховодов) – это значительно облегчит процесс последующего монтажа; Монтаж системы вентиляция в доме, здании или отдельном помещении – под этим предполагается непосредственно установку всего оборудования. При этом процессе обязательно учитываются указания и комментарии в проекте; После этого производится наладка и пробный запуск оборудования. При необходимости специалисты могут внести некоторые изменения и поправки, чтобы результат их работы порадовали заказчика; Сдача готовой работы заказчику и оплата заказчиком предоставленных услуг.

Стоит отметить, что каждый вышеуказанный этап можно разделить на отдельные задачи. Об этих задачах стоит рассказать немного больше деталей.

Проектирование как начальный этап

Чтобы проект приточно-вытяжной вентиляции был максимально точным и теоретически правильным, необходимо пользоваться не только нормами СНиП, но и в качестве ориентира брать план сооружения/помещения. Важно обратить на расположение помещений, а также их объем.

Согласно данных плана проводится разметка элементов системы, при этом следует ориентироваться такими принципами:

Входное отверстие для воздуха должно быть располагаться внизу северной стены, а если таковых несколько, то их расположение должно быть равномерным; Трубную систему необходимо организовать в потолочном пространстве всей площади пространства или здания; Приточный воздух должен проходить от жилых или офисных помещений в сторону хозяйственных помещений (санузла и кухни); Входное отверстие монтируется вверху стены в той части дома, которая находится от входа; Принудительную вытяжку стоит разместить в хозяйственном помещении (например, на кухне, если систему монтируют в жилом доме).

Особое внимание уделяется расчету материалов, необходимых для монтажа составляющих. Также важным параметром считается протяженность воздуховода, так как чем больше его длина, тем выше должна быть мощность вентиляционного оборудования.

Пару слов об оборудовании

Специалисты компании-исполнителя должны не только провести расчет мощности оборудования, но и оценить ее особенности. Такие предосторожности необходимы для того, чтобы клиент имел возможность пользоваться только высококачественными устройствами.

На этом этапе установки элементов и механизмов вентиляционной системы приточного типа, обязательно учитываются требования СНиП и рекомендации проекта. Кроме этого, точный набор этих компонентов может отличаться и подстраиваться под определенные помещения/сооружения. Хоть состав может меняться, но их последовательность низменна:

Сразу за входным отверстием устанавливается фильтр, который должен чистить воздушную массу;

Нагревательный элемент располагается сразу за фильтром, но может быть представлен отдельно располагающимся блоком;

Вентилятор – его основная задача направлять воздушный поток по всему воздуховоду системы;

Установка кондиционирования, которая имеет одну основную функцию – охлаждать воздух в жаркое время.

Только после завершения установки основных компонентов производится монтаж линий электросетей с обязательным заземлением. Когда приточная вентиляция смонтирована, может производиться пробный пуск оборудования с последующей настройкой. Только когда специалисты уверены в отличной работе всех устройств им системы в целом, могут проводиться отделочные работы, если таковое предусмотрено договором. Но обязательно должна быть проведена установка декоративных решеток и диффузоров.

Стоит отметить, что при расчете мощности оборудования учитываются несколько параметров. Самыми главными считаются площадь помещения и количество пользователей, но не менее важными являются внешние факторы (например, средние температурные показатели в конкретном регионе). Чтобы не пришлось сетовать на исполнителя, стоит заранее оговорить эти моменты. Однако наши специалисты всегда советуют устанавливать оборудование с некоторым запасом мощности (5-10% от необходимой величин будет вполне достаточно).

На что стоит обратить особое внимание при монтаже системы?

Специалисты знают, а Вам непременно будет интересно узнать, на что стоит обратить особое внимание во время монтажа системы вентиляции? Если кратко, то выделить можно такие моменты:

Чтобы во время работы вентиляционной системы не создавалось дополнительных дискомфортных факторов, а также защитить сами конструктивные элементы от преждевременного выхода из строя, стоит задуматься об организации шумо- и теплоизоляции;

Особого внимания должны быть удостоены каналы трубопроводов, а именно – их герметичность – это лучше обеспечить еще в процессе монтажа воздуховода и проверить до проведения отделочных работ;

Также стоит позаботиться о компактности системы – это стоит сделать еще на моменте проектирования. Как правило, все компоненты управления можно разместить в отдельном помещении, а при неимении такого допускается использование только неиспользуемое пространство.

Но самое важное – все компоненты системы должны быть рассчитаны на возможные нагрузки как внешние, так и внутренние. Данные моменты должны просчитываться еще на этапе работы над проектом.

Еще один важный момент – крепления устройств и воздуховодов должны быть надежными. Само крепление может размещаться на потолке, на стенах или в области пола. Главное, что стоит помнить касается расстояния, а найти эти рекомендации можно в нормативах СНиП.

О преимуществах и недостатках

Данная система вентиляции имеет очевидные преимущества, но недостатки также есть. К достоинствам стоит отнести следующие моменты:

Вентиляционное оборудования имеет универсальное применение не зависимо от назначения объекта;

Данное оборудование предоставляет возможность быстро и эффективно доставлять значительные объемы свежего воздуха в любое помещение;

Наличие современной системы очистки и фильтрации воздуха гарантирует максимально комфортный микроклимат;

Стабильное поддержание комфортной температуры за счет отлично настроенного режима подогрева или охлаждения циркулирующих воздушных масс.

Если говорить о недостатках, то главный из них – это сравнительно большие габариты приточных установок. Например, для вентилирования помещений и даже зданий большой площади все необходимое оборудование в отдельных помещениях. Такие помещения называются вентиляционными камерами.

Еще один существенный минус – высокий уровень шумности. Производители и специалисты всячески стремятся снизить уровень шума за счет использования современных материалов в качестве шумоизоляции. Однако даже такие меры не способны на все 100% устранить шум при работающего вентиляционного оборудования.

Стоит сказать пару слов об особенностях пользования современными вентиляционными системами приточного типа.

Во-первых, данная система обязательно оснащается фильтрами, которые (зависимо от вида) способны значительно улучшить качество воздуха в помещении – это очень ценно для людей с проблемами дыхательных путей.

Во-вторых, качество микроклимата внутри помещения не зависит от погодных условий за окном. А за счет использования автоматизированного управления, можно значительно улучшить качество собственной жизни.

В-третьих, универсальность системы, ведь коммуникация используется как в качестве отопления, так и кондиционирования.

Немаловажно и то, что эксплуатационные показатели можно регулировать и изменять, обосновываясь на собственные потребности и погодные условия. Настройка максимально комфортного режима работы поможет не только установить хороший микроклимат, но и существенно сэкономить.