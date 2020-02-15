Купить кондиционер в Симферополе с доставкой по Крыму!

На сегодняшний день кондиционеры являются основным и незаменимым источником климатического баланса в наших домах, квартирах, офисных и промышленных помещениях. Кондиционер способен создать благоприятный температурный режим летом в режиме охлаждения, а зимой – обогрева. В процессе функционирования, кроме эффективной работы на охлаждение и обогрев, сплит-системы успешно борятся и нейтрализуют бактерии, очищают воздух от неприятных запахов. В зависимости от преследуемой вами цели подбор типа и вида кондиционера может существенно отличаться. Рассмотрим ниже существующие разновидности кондиционеров.

Как не ошибиться и купить подходящий кондиционер для вашего помещения, мнение специалистов “Кондиционер 82”

Самое первое с чего нужно начинать при выборе кондиционера это определиться с его типом. То есть решить, какой тип климатической техники для вашего помещения больше всего подходит. Например, это может быть сплит-система, мобильный кондиционер, напольно-потолочный, кассетный или канальный, а также мульти сплит-система или мультизональный VRF. От данного выбора будет зависеть дальнейший поиск оптимального решения.

В Крыму наиболее распространены сплит-системы настенного типа. Такие настенные кондиционеры состоят из внутреннего и наружного блоков. Они очень компактны и пользуются огромным спросом у населения. Сплит системы бывают инверторные (с автоматикой) и обычные (он/офф). Выбор в пользу инверторных кондиционеров обычно сопряжен с их преимуществом в низком уровне шума, отсутствии колебаний в перепадах температуры и экономии электрической энергии.

Каких производителей лучше выбрать и какие марки кондиционеров в Крыму рекомендует “Кондиционер 82”

Наша компания осуществляет свою деятельность уже более 6 лет. За этот период мы продали уже более 3 тысяч кондиционеров. Имея собственные статистические данные по гарантийным случаям, при эксплуатации кондиционеров, мы можем рекомендовать кондиционеры бюджетного сегмента, среднего и премиум качества.

При выборе кондиционеров важную роль играет утвержденный производителем период гарантийных обязательств. Обычно гарантия на кондиционер составляет от 1 года до 5 лет. Это является лакмусовой бумажкой качества продаваемой сплит-системы. Обычно гарантийный срок кондиционера пропорционален его качественным характеристикам.

Бюджетный сегмент (инверторные и обычные): Roland, Radius.

Средний сегмент кондиционеров (цена/качество): Cooper & Hunter, Gree, Kentatsu, Haier, Hisense.

Премиум уровень (кондиционеры высокой ценовой категории): Daikin, Mitsubishi, Panasonic, Toshiba.

Преимущества покупки климатической техники в компании “Кондиционер 82”

Гарантийное обслуживание кондиционеров согласно утвержденных производителем сроков. Оперативность доставки всех видов сплит систем по заявкам клиентов. Опытные специалисты по установке кондиционеров, более 10 лет практики в установке кондиционеров любой сложности, от бытовых моделей до канальных типов. Техническое обслуживание установленных кондиционеров с целью продления гарантийных обязательств. Консультации онлайн в любое время в будние и выходные дни. Наличие дилерских договоров на реализуемую технику. Возможность осуществления сервисного ремонта в специализированных центрах. Бесплатный вызов специалиста на объект для подбора кондиционеров по мощности и определения мест установки. Возможность установки кондиционера в 2 этапа. На первом этапе штробление стен и закладка коммуникаций, а на втором установка внутреннего и наружного блоков. Минимальные розничные цены на кондиционеры. Наличие акционных предложений, партнерских скидок и особых индивидуальных условий.

Часто задаваемые вопросы нашими клиентами

Какие виды оплаты у вас существуют и нужно ли вносить предоплату?

Мы предоставляем возможность любой формы оплаты за кондиционеры: наличная, безналичная, по договору, тендеры по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Вы можете оплатить кондиционер при получении, без предоплаты.

Как быстро осуществляется доставка заказанного кондиционера?

Доставка кондиционеров осуществляется в течение 24 часов после заказа, при условии наличия на складе.

Вы работаете только в городе Симферополе или по Крыму тоже?

При покупке кондиционера в нашей компании мы выполняем его доставку по всему Крыму. Одновременно с доставкой может быть выполнена и установка кондиционеров.

Отличается ли срок вашей гарантии на кондиционеры и гарантийного периода, установленного производителем?

Наша компания является официальным дилером, продаваемых кондиционеров. Это позволяет нам выполнять гарантийные обязательства производителей кондиционеров в полном объеме.

У вас на самом деле самые низкие цены на кондиционеры в Крыму?

Являясь официальным дилером кондиционеров в Крыму, мы способны продавать климатическую технику по минимальным розничным ценам без наценок.

Кондиционеры Toshiba

Кондиционеры Ballu

Кондиционеры Cooper & Hunter

Кондиционеры Gree

Кондиционеры Haier

Кондиционеры Daikin

Кондиционеры Mitsubishi

Купить кондиционер и сплит-систему с доставкой по Крыму в городах: Симферополе, Севастополе, Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии, Керчи.

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