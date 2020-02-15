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Купить кондиционер в Симферополе с доставкой по Крыму!

На сегодняшний день кондиционеры являются основным и незаменимым источником климатического баланса в наших домах, квартирах, офисных и промышленных помещениях. Кондиционер способен создать благоприятный температурный режим летом в режиме охлаждения, а зимой – обогрева. В процессе функционирования, кроме эффективной работы на охлаждение и обогрев, сплит-системы успешно борятся и нейтрализуют бактерии, очищают воздух от неприятных запахов. В зависимости от преследуемой вами цели подбор типа и вида кондиционера может существенно отличаться. Рассмотрим ниже существующие разновидности кондиционеров.

Как не ошибиться и купить подходящий кондиционер для вашего помещения, мнение специалистов “Кондиционер 82”

Самое первое с чего нужно начинать при выборе кондиционера это определиться с его типом. То есть решить, какой тип климатической техники для вашего помещения больше всего подходит. Например, это может быть сплит-система, мобильный кондиционер, напольно-потолочный, кассетный или канальный, а также мульти сплит-система или мультизональный VRF. От данного выбора будет зависеть дальнейший поиск оптимального решения.

В Крыму наиболее распространены сплит-системы настенного типа. Такие настенные кондиционеры состоят из внутреннего и наружного блоков. Они очень компактны и пользуются огромным спросом у населения. Сплит системы бывают инверторные (с автоматикой) и обычные (он/офф). Выбор в пользу инверторных кондиционеров обычно сопряжен с их преимуществом в низком уровне шума, отсутствии колебаний в перепадах температуры и экономии электрической энергии.

Каких производителей лучше выбрать и какие марки кондиционеров в Крыму рекомендует “Кондиционер 82”

Наша компания осуществляет свою деятельность уже более 6 лет. За этот период мы продали уже более 3 тысяч кондиционеров. Имея собственные статистические данные по гарантийным случаям, при эксплуатации кондиционеров, мы можем рекомендовать кондиционеры бюджетного сегмента, среднего и премиум качества.

При выборе кондиционеров важную роль играет утвержденный производителем период гарантийных обязательств. Обычно гарантия на кондиционер составляет от 1 года до 5 лет. Это является лакмусовой бумажкой качества продаваемой сплит-системы. Обычно гарантийный срок кондиционера пропорционален его качественным характеристикам.

Бюджетный сегмент (инверторные и обычные): Roland, Radius.
Средний сегмент кондиционеров (цена/качество): Cooper & Hunter, Gree, Kentatsu, Haier, Hisense.
Премиум уровень (кондиционеры высокой ценовой категории): Daikin, Mitsubishi, Panasonic, Toshiba.

Преимущества покупки климатической техники в компании “Кондиционер 82”

  1. Гарантийное обслуживание кондиционеров согласно утвержденных производителем сроков.
  2. Оперативность доставки всех видов сплит систем по заявкам клиентов.
  3. Опытные специалисты по установке кондиционеров, более 10 лет практики в установке кондиционеров любой сложности, от бытовых моделей до канальных типов.
  4. Техническое обслуживание установленных кондиционеров с целью продления гарантийных обязательств.
  5. Консультации онлайн в любое время в будние и выходные дни.
  6. Наличие дилерских договоров на реализуемую технику. Возможность осуществления сервисного ремонта в специализированных центрах.
  7. Бесплатный вызов специалиста на объект для подбора кондиционеров по мощности и определения мест установки.
  8. Возможность установки кондиционера в 2 этапа. На первом этапе штробление стен и закладка коммуникаций, а на втором установка внутреннего и наружного блоков.
  9. Минимальные розничные цены на кондиционеры.
  10. Наличие акционных предложений, партнерских скидок и особых индивидуальных условий.

Часто задаваемые вопросы нашими клиентами

  • Какие виды оплаты у вас существуют и нужно ли вносить предоплату?

Мы предоставляем возможность любой формы оплаты за кондиционеры: наличная, безналичная, по договору, тендеры по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Вы можете оплатить кондиционер при получении, без предоплаты.

  • Как быстро осуществляется доставка заказанного кондиционера?

Доставка кондиционеров осуществляется в течение 24 часов после заказа, при условии наличия на складе.

  • Вы работаете только в городе Симферополе или по Крыму тоже?

При покупке кондиционера в нашей компании мы выполняем его доставку по всему Крыму. Одновременно с доставкой может быть выполнена и установка кондиционеров.

  • Отличается ли срок вашей гарантии на кондиционеры и гарантийного периода, установленного производителем?

Наша компания является официальным дилером, продаваемых кондиционеров. Это позволяет нам выполнять гарантийные обязательства производителей кондиционеров в полном объеме.

  • У вас на самом деле самые низкие цены на кондиционеры в Крыму?

Являясь официальным дилером кондиционеров в Крыму, мы способны продавать климатическую технику по минимальным розничным ценам без наценок.

Кондиционеры Toshiba
Кондиционеры Ballu
Кондиционеры Cooper & Hunter
Кондиционеры Gree
Кондиционеры Haier
Кондиционеры Daikin
Кондиционеры Mitsubishi

Купить кондиционер и сплит-систему с доставкой по Крыму в городах: Симферополе, Севастополе, Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии, Керчи.

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