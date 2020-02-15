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Кондиционер Cooper & Hunter CH-S07XN7 Prima Plus (сплит-система)
Производитель:COOPER & HUNTERВ корзину
Тип:Настенный
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Кондиционер Cooper & Hunter CH-S12FTXLA-NG Arctic Inverter Wi-Fi
Производитель:COOPER & HUNTERВ корзину
Тип:Настенный
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Кондиционер Haier HSU-07HTT03/R2 Tundra (сплит-система)
Производитель:HaierВ корзину
Тип:Настенный
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Кондиционер Cooper & Hunter CH-S09FTXLA-NG Arctic Inverter (Wi-Fi сплит-система)
Производитель:COOPER & HUNTERВ корзину
Тип:Настенный
Купить кондиционеры в Крыму
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Кондиционер Marsa ASTRO-RK-07MTA (сплит-система)
Производитель:Marsa14,950.00 руб. Подробнее
Тип:Настенный
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Кондиционер Radius RA-C007HP серия COMFORT (сплит-система)
Производитель:Radius15,500.00 руб. Подробнее
Тип:Настенный
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Кондиционер JAX TASMANIA-ON/OFF-ACN-07HE (сплит-система)
Производитель:JAX15,700.00 руб. Подробнее
Тип:Настенный
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Кондиционер Axioma ASX07A1 / ASB07A1 (сплит-система)
Производитель:Axioma16,500.00 руб. Подробнее
Тип:Настенный
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Кондиционер Haier HEC-07HTD103/R2 HEC (сплит-система)
Производитель:Haier16,500.00 руб. Подробнее
Тип:Настенный
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Кондиционер Radius RA-C009HP серия COMFORT (сплит-система)
Производитель:Radius16,900.00 руб. Подробнее
Тип:Настенный
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Кондиционер Marsa ASTRO-RK-09MTA (сплит-система)
Производитель:Marsa16,950.00 руб. Подробнее
Тип:Настенный
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Кондиционер JAX TASMANIA-ON/OFF-ACN-09HE (сплит-система)
Производитель:JAX17,100.00 руб. Подробнее
Тип:Настенный
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Кондиционер Dantex ECO RK-07ENT2 (сплит-система)
Производитель:Dantex17,500.00 руб. В корзину
Тип:Настенный
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Кондиционер Scarlett RRI 09-M3G8 (сплит-система)
Производитель:Scarlett17,500.00 руб. Подробнее
Тип:Настенный
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Кондиционер Centek CT-65Dxx CT-65D07+ (сплит-система)
Производитель:Centek17,500.00 руб. Подробнее
Тип:Настенный
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Кондиционер Centek CT-65Cxx CT-65C07+ (сплит-система)
Производитель:Centek17,500.00 руб. В корзину
Тип:Настенный
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Кондиционер TCL Elite Series TAC-07CHSA/XA71 (сплит-система)
Производитель:TCL17,900.00 руб. В корзину
Тип:Настенный
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Кондиционер Axioma ASX09A1 / ASB09A1 (сплит-система)
Производитель:Axioma17,900.00 руб. Подробнее
Тип:Настенный
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Кондиционер Haier HSU-07HTT03/R2 Tundra (сплит-система)
Производитель:HaierВ корзину
Тип:Настенный
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Кондиционер Hyundai Seoul H-AR19-07H (сплит-система)
Производитель:Hyundai17,900.00 руб. В корзину
Тип:Настенный
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Кондиционер Royal Clima Triumph RC-TW21HN (сплит-система)
Производитель:Royal Clima18,390.00 руб. В корзину
Тип:Настенный
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Кондиционер Centek CT-65Dxx CT-65D09 (сплит-система)
Производитель:Centek18,500.00 руб. Подробнее
Тип:Настенный
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Кондиционер Centek CT-65Cxx CT-65C09 (сплит-система)
Производитель:Centek18,500.00 руб. В корзину
Тип:Настенный
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Кондиционер Ballu BSWI-07HN1/EP/15Y (сплит-система)
Производитель:Ballu18,600.00 руб. Подробнее
Тип:Настенный
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Кондиционер Haier HSU-07HTM103/R2 Leader (сплит-система)
Производитель:Haier18,900.00 руб. Подробнее
Тип:Настенный
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Кондиционер Haier HEC-09HTD103/R2 HEC (сплит-система)
Производитель:Haier18,900.00 руб. Подробнее
Тип:Настенный
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Кондиционер Roland FAVORITE FU-07HSS010/N2 (сплит-система)
Производитель:Roland19,450.00 руб. В корзину
Тип:Настенный
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Кондиционер Royal Clima Triumph RC-TWX25HN (сплит-система)
Производитель:Royal Clima19,490.00 руб. В корзину
Тип:Настенный
Купить кондиционер в Симферополе с доставкой по Крыму!
На сегодняшний день кондиционеры являются основным и незаменимым источником климатического баланса в наших домах, квартирах, офисных и промышленных помещениях. Кондиционер способен создать благоприятный температурный режим летом в режиме охлаждения, а зимой – обогрева. В процессе функционирования, кроме эффективной работы на охлаждение и обогрев, сплит-системы успешно борятся и нейтрализуют бактерии, очищают воздух от неприятных запахов. В зависимости от преследуемой вами цели подбор типа и вида кондиционера может существенно отличаться. Рассмотрим ниже существующие разновидности кондиционеров.
Как не ошибиться и купить подходящий кондиционер для вашего помещения, мнение специалистов “Кондиционер 82”
Самое первое с чего нужно начинать при выборе кондиционера это определиться с его типом. То есть решить, какой тип климатической техники для вашего помещения больше всего подходит. Например, это может быть сплит-система, мобильный кондиционер, напольно-потолочный, кассетный или канальный, а также мульти сплит-система или мультизональный VRF. От данного выбора будет зависеть дальнейший поиск оптимального решения.
В Крыму наиболее распространены сплит-системы настенного типа. Такие настенные кондиционеры состоят из внутреннего и наружного блоков. Они очень компактны и пользуются огромным спросом у населения. Сплит системы бывают инверторные (с автоматикой) и обычные (он/офф). Выбор в пользу инверторных кондиционеров обычно сопряжен с их преимуществом в низком уровне шума, отсутствии колебаний в перепадах температуры и экономии электрической энергии.
Каких производителей лучше выбрать и какие марки кондиционеров в Крыму рекомендует “Кондиционер 82”
Наша компания осуществляет свою деятельность уже более 6 лет. За этот период мы продали уже более 3 тысяч кондиционеров. Имея собственные статистические данные по гарантийным случаям, при эксплуатации кондиционеров, мы можем рекомендовать кондиционеры бюджетного сегмента, среднего и премиум качества.
При выборе кондиционеров важную роль играет утвержденный производителем период гарантийных обязательств. Обычно гарантия на кондиционер составляет от 1 года до 5 лет. Это является лакмусовой бумажкой качества продаваемой сплит-системы. Обычно гарантийный срок кондиционера пропорционален его качественным характеристикам.
Бюджетный сегмент (инверторные и обычные): Roland, Radius.
Средний сегмент кондиционеров (цена/качество): Cooper & Hunter, Gree, Kentatsu, Haier, Hisense.
Премиум уровень (кондиционеры высокой ценовой категории): Daikin, Mitsubishi, Panasonic, Toshiba.
Преимущества покупки климатической техники в компании “Кондиционер 82”
- Гарантийное обслуживание кондиционеров согласно утвержденных производителем сроков.
- Оперативность доставки всех видов сплит систем по заявкам клиентов.
- Опытные специалисты по установке кондиционеров, более 10 лет практики в установке кондиционеров любой сложности, от бытовых моделей до канальных типов.
- Техническое обслуживание установленных кондиционеров с целью продления гарантийных обязательств.
- Консультации онлайн в любое время в будние и выходные дни.
- Наличие дилерских договоров на реализуемую технику. Возможность осуществления сервисного ремонта в специализированных центрах.
- Бесплатный вызов специалиста на объект для подбора кондиционеров по мощности и определения мест установки.
- Возможность установки кондиционера в 2 этапа. На первом этапе штробление стен и закладка коммуникаций, а на втором установка внутреннего и наружного блоков.
- Минимальные розничные цены на кондиционеры.
- Наличие акционных предложений, партнерских скидок и особых индивидуальных условий.
Часто задаваемые вопросы нашими клиентами
- Какие виды оплаты у вас существуют и нужно ли вносить предоплату?
Мы предоставляем возможность любой формы оплаты за кондиционеры: наличная, безналичная, по договору, тендеры по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Вы можете оплатить кондиционер при получении, без предоплаты.
- Как быстро осуществляется доставка заказанного кондиционера?
Доставка кондиционеров осуществляется в течение 24 часов после заказа, при условии наличия на складе.
- Вы работаете только в городе Симферополе или по Крыму тоже?
При покупке кондиционера в нашей компании мы выполняем его доставку по всему Крыму. Одновременно с доставкой может быть выполнена и установка кондиционеров.
- Отличается ли срок вашей гарантии на кондиционеры и гарантийного периода, установленного производителем?
Наша компания является официальным дилером, продаваемых кондиционеров. Это позволяет нам выполнять гарантийные обязательства производителей кондиционеров в полном объеме.
- У вас на самом деле самые низкие цены на кондиционеры в Крыму?
Являясь официальным дилером кондиционеров в Крыму, мы способны продавать климатическую технику по минимальным розничным ценам без наценок.
Кондиционеры Toshiba
Кондиционеры Ballu
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Кондиционеры Gree
Кондиционеры Haier
Кондиционеры Daikin
Кондиционеры Mitsubishi
Купить кондиционер и сплит-систему с доставкой по Крыму в городах: Симферополе, Севастополе, Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии, Керчи.
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