Вентиляция в доме

Качественный воздух в жилье влияет на состояние организма всех, находящихся в комнате. К показателям

микроклимата, которые влияют на комфорт, относится свежесть и чистота воздуха, а также уровень влажности и

температура. Для улучшения этих показателей в доме оборудуется система вентиляции, проект которой разрабатывается в каждом случае индивидуально.

Какие существуют виды систем помещений

Системы вентиляции помещений бывают нескольких видов:

Вытяжная. Принцип действия оборудования вытяжного типа основывается на выводе отработанного

воздуха из помещения. Свежий воздух поступает в комнату не по системе вентиляции, а самостоятельно

естественным путем, через окна, дверные проемы, вентиляционные отверстия.

воздуха из помещения. Свежий воздух поступает в комнату не по системе вентиляции, а самостоятельно естественным путем, через окна, дверные проемы, вентиляционные отверстия. Приточная. Свежий воздух в этой системе вентиляции поступает, очищается фильтрами, и

расходится по воздуховодам.

расходится по воздуховодам. Приточно-вытяжная, или комбинированная. Самая эффективная система, работающая на основе

объединения двух потоков воздуха: теплого и холодного.

объединения двух потоков воздуха: теплого и холодного. Воздушно- климатическая. Настраивается внутренняя циркуляция воздуха, которая соединяется с

приточный и удаляется вытяжной поток

Эффективность обеих систем находятся примерно на одинаковом уровне. В системах вытяжного и приточного

типа процесс вентиляции выполняется только на половину. Эффективно свою работу выполняет комбинированная система

вентиляции, которая состоит из двух частей: приточной и вытяжной. Такая конструкция обеспечивает поток очищенного

воздуха в помещение, и в тоже время эффективно выполняет выведение отработанного воздуха. Система настраивается

таким образом, чтобы две части линии вентиляции были на одном уровне, иначе создается избыточное давление.

Воздушно-климатическая система требует значительно меньше свежего воздуха, а также можно создать

подогрев.

Также бывают следующие разновидности систем: местные и общеобменные. Действие оборудования первого

типа заключается воздействии на определенном участке, а общеобменные системы обслуживают целое здание и требует

использования оборудования большой мощности.

Элементы, из которых состоит вентиляция

Каждый элемент, из которого состоит вентиляционная система, отвечает за свой участок и является

важным. Вентиляционное оборудование состоит из следующих частей, подробно описанных в таблице:

Элемент Характеристика Воздушный клапан Клапан нужен для перекрытия каналов, когда система вентиляции находится в бездействии. Он

закрывает доступ холодному воздуху. В системе вентиляции клапаны также могут применяться для разделения

воздушных потоков. Воздухозаборная решетка Элемент устанавливается на отверстие воздухозаборного устройства. Она выполняет две

функции: защитную и декоративную. Изготавливаются из металла и пластика. Второй вариант менее прочный,

но устойчив к воздействию влаги. Вентилятор Важная часть системы, которая управляет движением и распределением воздушных потоков. Бывают осевого и радиального типа. Чтобы правильно разместить вентиляторы, требуется расчет определенных параметров, которые рассчитывает профессионал. Воздухонагреватель (калорифер) Воздух в помещении, а также поступающий снаружи, часто достаточно холодный. Чтобы

поддерживать оптимальную работу устройства, а также для эффективной работы, поток воздуха нужно

подготовить, а именно, нагреть. Калориферы бывают паровые, водяные и электрические. Охладители Эта часть системы не обязательна к установке, и нужна только в случае применения в очень

жарком климате. Если в устройстве предусмотрен охладитель, он может объединяться с горячим элементом в

одно устройство. Распределители У распределителей похожая функция, как у решеток. Они отличаются способом установки: не для приема, а для выдачи потоков воздуха. Рекуператор Во время работы вводится теплый воздух, необходимый для корректной работы системы,

которые нужно использовать, чтобы не терять энергию. С целью выполнения этой функции, в системе

вентиляции устанавливается рекуператор. Поток теплого воздуха проходит через устройство, параллельно с

холодным потоком, который забирает в себя холодный. Рекуператор, установленный в системе вентиляции

позволяет сэкономить на электроэнергии. Фильтр Элемент для очистки поступающего потока. Задерживает загрязняющие частицы более 10 мкм. Есть также более технологичные фильтры, задерживающие микроскопические частички. Требует периодической замены. Изготавливается из акрилового волокна или грубой ткани. Воздуховоды Чтобы в системе вентиляции распределялись и транспортировались воздушные потоки, нужны воздуховоды. Они изготавливаются разных типоразмеров, и подбираются по определенным параметрам устройства. Могут быть круглого и прямоугольного сечения, изготовленные из металла, пластика, ткани и гибкого материала. Шумоглушитель Мощная вентиляция шумит во время работы, а для помещений, в которых находятся люди существует ограничение по уровню шума. Шумоглушители выполняю функцию снижения уровня шума. Управление системой — ответственная часть системы вентиляции, от которой зависит ее

работа в целом. С помощью блока регулируется температура. Также можно отключить систему для проведения

обслуживания и ремонта. Блок выполняет и другие задачи, управление которыми может осуществляться только

единым центром управления.

Элементы вентиляции изготавливаются по определенным размерам, благодаря чему все элементы системы

герметично присоединяются друг к другу.

Какие требования предъявляются к нормам вентиляции

Правила, которые предусмотрены СНиПами относятся к показателям проектирования и нормам воздухообмена.

В задачи качественной вентиляции входит:

насыщение комнаты свежим воздухом, который поступает с улицы;

выведение воздуха с примесями, пылью и углекислого газа.

Показатели кратности обмена потоков воздуха в частном доме, уровень нужно поддерживаться в пределах значения:

В помещении, где часто находятся люди, воздухообмен должен составлять минимум один объем в час.

В помещении технического назначения воздухообмен составляет не менее одного объема в 5 часов, или 0,2 объема в час.

Показатель кратности обмена воздуха (вентиляции) рассчитывается как отношение объема поступающего

воздуха, к объему помещения за час. Таким образом кратность — это параметр, характеризующий количество воздуха,

обновляемого по часам.

Нормы расхода воздуха

Качественная вентиляция должна обеспечивать доступ воздуха в количестве, которое комфортно для всех

людей, находящихся в помещении. Рассчитать можно по следующим параметрам:

Для одного человека постоянно находящегося помещения, нормой считается 30 м³/час, на площади больше

20 м², если помещение площадью меньше этого значения, то нормой считается 3 м³/час. Нормы для комнат в зданиях

жилого назначения и помещений, связанных с ним рассчитываются в зависимости от их функционального назначения:

Помещение Значение показателя Ванная 25 м³/час Туалет 30 м³/час Жилая комната 3 м³/час Кухня 60 м³/час-90 м³/час. Показатель зависит от типа плиты и количества конфорок оборудования. Совмещенный санузел Свыше 50 м³/час

Более подробные требования СНиП для вентиляции разных помещений обозначены в таблице:

Тип помещения Кратность Тип помещения Кратность Для пекарен 20-30 Для оранжерей 25-50 Для ванных и душевых 3-8 Для парикмахерских 10-15 Для душей с раздевалками 15-20 Для вестибюлей и лестничных площадок 3-5 Для кафетериев 10-12 Для больничных палат 4-6 Для подвалов 8-12 Для домашних кухонь 10-15 Для чердаков 3-10 Для кухонь на предприятиях 15-20 Спальни 2-4 Для прачечных 10-15 В конференц-залах 8-12 Для жилых помещений 3-6 В гаражах 6-8 В переговорных 4-8 В красильных цехах 25-40 Для гаражей и мастерских 6-8 В магазинах 8-10 Для офисах 6-8 Для спортзалов 6-8 В ресторанах и барах 6-10 Для кладовых 3-6 В школьных классах 2-3 В домашних туалетах 3-10 Для подсобных помещений 15-20 В общественных туалетах 10-15 Для металлообраб-х цехов 20-40

Как оборудовать вентиляцию частного дома

Все частном доме нужно обеспечить регулярный и качественный воздухообмен. В частном доме нужно

обустроить: подпольное пространство, погреб, кухню, баню. Вентиляция каждого из этих помещений имеет свои

особенности.

Организация вентиляции подпола

Подпол относится к техническим помещениям и для того, и для того чтобы оно выполняло свои функции,

нужна вентиляция определенных зон. В подпольном пространстве мало света и сырость, из-за чего распространяется

грибок. В последствии, микроорганизмы разрушают не только древесину, но и металлические и бетонные конструкции.

Для обеспечения доступа воздуха в цоколе организуют проемы. Они должны быть расположены по всему

периметру фундамента. Проемы нужны для свободного перемещения воздуха в подпольном пространстве. Форма отверстий

может быть как круглой, так и квадратной. Если недостаточно естественной вентиляции, нужно установить искусственную

вентиляцию, путем монтажа оборудования с режимами, которые настраиваются в зависимости от желаемого результата.

Как создать обмен воздуха на верхних этажах дома

При организации естественной вентиляции на верхних этажах частного дома, вентиляционными каналами

считаются лестницы. Так как теплый отработанный воздух с примесями и палью поднимается вверх, поэтому образуется

перепад температур между этажами. Чтобы этого избежать, нужно изолировать каждое помещение, или перекрыть доступ

отработанных воздушных масс к верхним этажам.

Чтобы вентиляция работала качественно и выполняла свои функции, двери должны быть закрыты. Мансарда

требует организации вентиляции искусственным способом, который позволит создать естественную тягу.

Организация вентиляции на кухне в доме

Кухня — это та комната, которая требует наличия качественного обмена воздуха, должна быть

обязательно. Обычно это выводящий канал вентиляции, для вывода отработанного воздуха.

Вентканал сооружается из нержавеющей стали, с гладкой поверхностью. Отверстия для движения воздуха

защищаются решетками.

Предпочтительный вариант — это установка вытяжки. Но также в дополнение используется естественный

способ, с помощью окон и форточек.

Чтобы подобрать правильную вытяжку на кухню, нужно ориентироваться на тип и особенности плиты, а

также важно учитывать воздушное пространство комнаты.

Советы и рекомендации по устройству вентиляции

Владельцы частных домов в Крыму не всегда серьезно относятся к оборудованию

качественной современной системы вентиляции, считая, что это повлечет большие расходы. Приведем несколько примеров,

которые могут развеять негативные мысли по отношению к подобному оборудованию.

Кондиционер может решить все проблемы, связанные с вентиляцией помещения. Аппарат работает на

охлаждение, нагревание и осушение воздуха. Но есть один недостаток: кондиционер не создает потоки воздуха,

поэтому, через некоторое время в помещении может ощущаться нехватка кислорода.

охлаждение, нагревание и осушение воздуха. Но есть один недостаток: кондиционер не создает потоки воздуха, поэтому, через некоторое время в помещении может ощущаться нехватка кислорода. Совместно с установкой кондиционера требуется создание вентиляции.

Чтобы частный дом проветривался, требуется установка вытяжного вентилятора. Вместе с тем,

нужно следить за тем, чтобы окна периодически открывались. Если установлены герметичные стеклопакеты, при

работе вытяжки создается давление, которое препятствует доступу воздушного потока к лопастям.

нужно следить за тем, чтобы окна периодически открывались. Если установлены герметичные стеклопакеты, при работе вытяжки создается давление, которое препятствует доступу воздушного потока к лопастям. Вентиляционное оборудование с рекуперацией может работать при минусовых температурах. Тем не

менее, есть ограничение по температуре: -25…-30 °С. При более низкой температуре, конденсат начинает

замерзать. Поэтому в условиях эксплуатации при очень низких температурах устанавливается подогревающий

элемент с незамерзающей жидкостью.

Заключение

Несмотря на общедоступность информации, воздушная вентиляция ассоциируется с

громоздкими воздуховодами и шумными вентиляторами, а также с внушительной стоимостью установки и эксплуатации такой

системы. На самом деле, это мнение ошибочно. Если система вентиляции организована правильно, она не создаем шума и

качественно вентилирует помещение. Наша компания выполнит качественное проектирование, монтаж и обслуживание вентиляционного оборудования с выездом из Симферополя по всему Крыму.