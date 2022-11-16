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Кондиционер Haier HEC-07HTD103/R2 HEC (сплит-система)
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Вентиляция в доме
Отображение 1–24 из 63
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Приточно-очистительный комплекс Royal Clima Brezza XS RCB 75
23,500.00 руб. В корзинуБренд:royal clima
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Приточно-вытяжная установка Funai Fuji ERW-150
42,000.00 руб. В корзинуБренд:funai
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Приточный очиститель воздуха Ballu Oneair ASP-200SP
43,000.00 руб. В корзинуБренд:balluИнвертор:Да
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Приточный очиститель воздуха Ballu Oneair ASP-200S
43,000.00 руб. В корзинуБренд:balluИнвертор:Да
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Приточный очиститель воздуха Ballu Oneair ASP-200P с нагревательным элементом
43,000.00 руб. В корзинуБренд:balluИнвертор:Да
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Приточно-очистительный комплекс Royal Clima Brezza RCB 150 LUX
44,000.00 руб. В корзинуБренд:royal clima
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Приточно-вытяжная установка Funai Fuji ERW-150X.P
44,000.00 руб. В корзинуБренд:funai
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Приточно-вытяжная установка Funai Fuji ERW-150X.D
44,000.00 руб. В корзинуБренд:funai
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Приточный очиститель воздуха Ballu Oneair ASP-200SPMAX
46,500.00 руб. В корзинуБренд:balluИнвертор:Да
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Приточный очиститель воздуха Ballu Oneair ASP-200SMAX
48,000.00 руб. В корзинуБренд:balluИнвертор:Да
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Приточно-вытяжная установка Royal Clima Soffio Uno RCS-350-U
53,900.00 руб. В корзинуБренд:royal clima
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Приточно-вытяжная установка Electrolux EPVS-200
55,300.00 руб. В корзинуБренд:electrolux
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Приточно-вытяжная установка Royal Clima Soffio Uno RCS-500-U
57,400.00 руб. В корзинуБренд:royal clima
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Приточно-вытяжная установка Electrolux Universe ERVX-150 inverter
59,100.00 руб. В корзинуБренд:electrolux
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Приточно-вытяжная установка Electrolux EPVS-350
61,500.00 руб. В корзинуБренд:electrolux
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Приточно-вытяжная установка Electrolux EPVS-450
64,100.00 руб. В корзинуБренд:electrolux
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Приточно-вытяжная установка Royal Clima Soffio Uno RCS-650-U
66,900.00 руб. В корзинуБренд:royal clima
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Приточно-вытяжная установка Electrolux Universe ERVX-250 inverter
68,200.00 руб. В корзинуБренд:electrolux
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Приточная установка Royal Clima Vento RCV-500 + EH-1700
69,800.00 руб. В корзинуБренд:royal clima
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Приточная установка Royal Clima Vento RCV-500 + EH-3400
72,300.00 руб. В корзинуБренд:royal clima
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Приточно-вытяжная установка Electrolux EPVS-650
75,200.00 руб. В корзинуБренд:electrolux
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Приточно-вытяжная установка Royal Clima Soffio Primo RCS-250-P
75,800.00 руб. В корзинуБренд:royal clima
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Приточно-вытяжная установка Electrolux Universe ERVX-350 inverter
77,800.00 руб. В корзинуБренд:electrolux
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Приточная установка Shuft CAU 2000/1-2,4/1 VIM
82,600.00 руб. В корзинуБренд:shuft
Вентиляция в доме
Качественный воздух в жилье влияет на состояние организма всех, находящихся в комнате. К показателям
микроклимата, которые влияют на комфорт, относится свежесть и чистота воздуха, а также уровень влажности и
температура. Для улучшения этих показателей в доме оборудуется система вентиляции, проект которой разрабатывается в каждом случае индивидуально.
Какие существуют виды систем помещений
Системы вентиляции помещений бывают нескольких видов:
- Вытяжная. Принцип действия оборудования вытяжного типа основывается на выводе отработанного
воздуха из помещения. Свежий воздух поступает в комнату не по системе вентиляции, а самостоятельно
естественным путем, через окна, дверные проемы, вентиляционные отверстия.
- Приточная. Свежий воздух в этой системе вентиляции поступает, очищается фильтрами, и
расходится по воздуховодам.
- Приточно-вытяжная, или комбинированная. Самая эффективная система, работающая на основе
объединения двух потоков воздуха: теплого и холодного.
- Воздушно- климатическая. Настраивается внутренняя циркуляция воздуха, которая соединяется с
приточный и удаляется вытяжной поток
Эффективность обеих систем находятся примерно на одинаковом уровне. В системах вытяжного и приточного
типа процесс вентиляции выполняется только на половину. Эффективно свою работу выполняет комбинированная система
вентиляции, которая состоит из двух частей: приточной и вытяжной. Такая конструкция обеспечивает поток очищенного
воздуха в помещение, и в тоже время эффективно выполняет выведение отработанного воздуха. Система настраивается
таким образом, чтобы две части линии вентиляции были на одном уровне, иначе создается избыточное давление.
Воздушно-климатическая система требует значительно меньше свежего воздуха, а также можно создать
подогрев.
Также бывают следующие разновидности систем: местные и общеобменные. Действие оборудования первого
типа заключается воздействии на определенном участке, а общеобменные системы обслуживают целое здание и требует
использования оборудования большой мощности.
Элементы, из которых состоит вентиляция
Каждый элемент, из которого состоит вентиляционная система, отвечает за свой участок и является
важным. Вентиляционное оборудование состоит из следующих частей, подробно описанных в таблице:
|Элемент
|Характеристика
|Воздушный клапан
|Клапан нужен для перекрытия каналов, когда система вентиляции находится в бездействии. Он
закрывает доступ холодному воздуху. В системе вентиляции клапаны также могут применяться для разделения
воздушных потоков.
|Воздухозаборная решетка
|Элемент устанавливается на отверстие воздухозаборного устройства. Она выполняет две
функции: защитную и декоративную. Изготавливаются из металла и пластика. Второй вариант менее прочный,
но устойчив к воздействию влаги.
|Вентилятор
|Важная часть системы, которая управляет движением и распределением воздушных потоков. Бывают осевого и радиального типа. Чтобы правильно разместить вентиляторы, требуется расчет определенных параметров, которые рассчитывает профессионал.
|Воздухонагреватель (калорифер)
|Воздух в помещении, а также поступающий снаружи, часто достаточно холодный. Чтобы
поддерживать оптимальную работу устройства, а также для эффективной работы, поток воздуха нужно
подготовить, а именно, нагреть. Калориферы бывают паровые, водяные и электрические.
|Охладители
|Эта часть системы не обязательна к установке, и нужна только в случае применения в очень
жарком климате. Если в устройстве предусмотрен охладитель, он может объединяться с горячим элементом в
одно устройство.
|Распределители
|У распределителей похожая функция, как у решеток. Они отличаются способом установки: не для приема, а для выдачи потоков воздуха.
|Рекуператор
|Во время работы вводится теплый воздух, необходимый для корректной работы системы,
которые нужно использовать, чтобы не терять энергию. С целью выполнения этой функции, в системе
вентиляции устанавливается рекуператор. Поток теплого воздуха проходит через устройство, параллельно с
холодным потоком, который забирает в себя холодный. Рекуператор, установленный в системе вентиляции
позволяет сэкономить на электроэнергии.
|Фильтр
|Элемент для очистки поступающего потока. Задерживает загрязняющие частицы более 10 мкм. Есть также более технологичные фильтры, задерживающие микроскопические частички. Требует периодической замены. Изготавливается из акрилового волокна или грубой ткани.
|Воздуховоды
|Чтобы в системе вентиляции распределялись и транспортировались воздушные потоки, нужны воздуховоды. Они изготавливаются разных типоразмеров, и подбираются по определенным параметрам устройства. Могут быть круглого и прямоугольного сечения, изготовленные из металла, пластика, ткани и гибкого материала.
|Шумоглушитель
|Мощная вентиляция шумит во время работы, а для помещений, в которых находятся люди существует ограничение по уровню шума. Шумоглушители выполняю функцию снижения уровня шума.
|Управление системой — ответственная часть системы вентиляции, от которой зависит ее
работа в целом. С помощью блока регулируется температура. Также можно отключить систему для проведения
обслуживания и ремонта. Блок выполняет и другие задачи, управление которыми может осуществляться только
единым центром управления.
Элементы вентиляции изготавливаются по определенным размерам, благодаря чему все элементы системы
герметично присоединяются друг к другу.
Какие требования предъявляются к нормам вентиляции
Правила, которые предусмотрены СНиПами относятся к показателям проектирования и нормам воздухообмена.
В задачи качественной вентиляции входит:
- насыщение комнаты свежим воздухом, который поступает с улицы;
- выведение воздуха с примесями, пылью и углекислого газа.
Показатели кратности обмена потоков воздуха в частном доме, уровень нужно поддерживаться в пределах значения:
- В помещении, где часто находятся люди, воздухообмен должен составлять минимум один объем в час.
- В помещении технического назначения воздухообмен составляет не менее одного объема в 5 часов, или 0,2 объема в час.
Показатель кратности обмена воздуха (вентиляции) рассчитывается как отношение объема поступающего
воздуха, к объему помещения за час. Таким образом кратность — это параметр, характеризующий количество воздуха,
обновляемого по часам.
Нормы расхода воздуха
Качественная вентиляция должна обеспечивать доступ воздуха в количестве, которое комфортно для всех
людей, находящихся в помещении. Рассчитать можно по следующим параметрам:
Для одного человека постоянно находящегося помещения, нормой считается 30 м³/час, на площади больше
20 м², если помещение площадью меньше этого значения, то нормой считается 3 м³/час. Нормы для комнат в зданиях
жилого назначения и помещений, связанных с ним рассчитываются в зависимости от их функционального назначения:
|Помещение
|Значение показателя
|Ванная
|25 м³/час
|Туалет
|30 м³/час
|Жилая комната
|3 м³/час
|Кухня
|60 м³/час-90 м³/час. Показатель зависит от типа плиты и количества конфорок оборудования.
|Совмещенный санузел
|Свыше 50 м³/час
Более подробные требования СНиП для вентиляции разных помещений обозначены в таблице:
|Тип помещения
|Кратность
|Тип помещения
|Кратность
|Для пекарен
|20-30
|Для оранжерей
|25-50
|Для ванных и душевых
|3-8
|Для парикмахерских
|10-15
|Для душей с раздевалками
|15-20
|Для вестибюлей и лестничных площадок
|3-5
|Для кафетериев
|10-12
|Для больничных палат
|4-6
|Для подвалов
|8-12
|Для домашних кухонь
|10-15
|Для чердаков
|3-10
|Для кухонь на предприятиях
|15-20
|Спальни
|2-4
|Для прачечных
|10-15
|В конференц-залах
|8-12
|Для жилых помещений
|3-6
|В гаражах
|6-8
|В переговорных
|4-8
|В красильных цехах
|25-40
|Для гаражей и мастерских
|6-8
|В магазинах
|8-10
|Для офисах
|6-8
|Для спортзалов
|6-8
|В ресторанах и барах
|6-10
|Для кладовых
|3-6
|В школьных классах
|2-3
|В домашних туалетах
|3-10
|Для подсобных помещений
|15-20
|В общественных туалетах
|10-15
|Для металлообраб-х цехов
|20-40
Как оборудовать вентиляцию частного дома
Все частном доме нужно обеспечить регулярный и качественный воздухообмен. В частном доме нужно
обустроить: подпольное пространство, погреб, кухню, баню. Вентиляция каждого из этих помещений имеет свои
особенности.
Организация вентиляции подпола
Подпол относится к техническим помещениям и для того, и для того чтобы оно выполняло свои функции,
нужна вентиляция определенных зон. В подпольном пространстве мало света и сырость, из-за чего распространяется
грибок. В последствии, микроорганизмы разрушают не только древесину, но и металлические и бетонные конструкции.
Для обеспечения доступа воздуха в цоколе организуют проемы. Они должны быть расположены по всему
периметру фундамента. Проемы нужны для свободного перемещения воздуха в подпольном пространстве. Форма отверстий
может быть как круглой, так и квадратной. Если недостаточно естественной вентиляции, нужно установить искусственную
вентиляцию, путем монтажа оборудования с режимами, которые настраиваются в зависимости от желаемого результата.
Как создать обмен воздуха на верхних этажах дома
При организации естественной вентиляции на верхних этажах частного дома, вентиляционными каналами
считаются лестницы. Так как теплый отработанный воздух с примесями и палью поднимается вверх, поэтому образуется
перепад температур между этажами. Чтобы этого избежать, нужно изолировать каждое помещение, или перекрыть доступ
отработанных воздушных масс к верхним этажам.
Чтобы вентиляция работала качественно и выполняла свои функции, двери должны быть закрыты. Мансарда
требует организации вентиляции искусственным способом, который позволит создать естественную тягу.
Организация вентиляции на кухне в доме
Кухня — это та комната, которая требует наличия качественного обмена воздуха, должна быть
обязательно. Обычно это выводящий канал вентиляции, для вывода отработанного воздуха.
Вентканал сооружается из нержавеющей стали, с гладкой поверхностью. Отверстия для движения воздуха
защищаются решетками.
Предпочтительный вариант — это установка вытяжки. Но также в дополнение используется естественный
способ, с помощью окон и форточек.
Чтобы подобрать правильную вытяжку на кухню, нужно ориентироваться на тип и особенности плиты, а
также важно учитывать воздушное пространство комнаты.
Советы и рекомендации по устройству вентиляции
Владельцы частных домов в Крыму не всегда серьезно относятся к оборудованию
качественной современной системы вентиляции, считая, что это повлечет большие расходы. Приведем несколько примеров,
которые могут развеять негативные мысли по отношению к подобному оборудованию.
- Кондиционер может решить все проблемы, связанные с вентиляцией помещения. Аппарат работает на
охлаждение, нагревание и осушение воздуха. Но есть один недостаток: кондиционер не создает потоки воздуха,
поэтому, через некоторое время в помещении может ощущаться нехватка кислорода.
- Совместно с установкой кондиционера требуется создание вентиляции.
- Чтобы частный дом проветривался, требуется установка вытяжного вентилятора. Вместе с тем,
нужно следить за тем, чтобы окна периодически открывались. Если установлены герметичные стеклопакеты, при
работе вытяжки создается давление, которое препятствует доступу воздушного потока к лопастям.
- Вентиляционное оборудование с рекуперацией может работать при минусовых температурах. Тем не
менее, есть ограничение по температуре: -25…-30 °С. При более низкой температуре, конденсат начинает
замерзать. Поэтому в условиях эксплуатации при очень низких температурах устанавливается подогревающий
элемент с незамерзающей жидкостью.
Заключение
Несмотря на общедоступность информации, воздушная вентиляция ассоциируется с
громоздкими воздуховодами и шумными вентиляторами, а также с внушительной стоимостью установки и эксплуатации такой
системы. На самом деле, это мнение ошибочно. Если система вентиляции организована правильно, она не создаем шума и
качественно вентилирует помещение. Наша компания выполнит качественное проектирование, монтаж и обслуживание вентиляционного оборудования с выездом из Симферополя по всему Крыму.